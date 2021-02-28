اين السيادة ... يا اصحاب السيادة ؟

2021/02/28 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

يبدو ان قادة الخراب والقتل والفشل

والفساد وممن يدعون انهم قادة البلد

يحاولون ان يسوقوا لنا كذبة كبيرة صاغها

قاموسهم السياسي الا وهي ان العراق

اليوم هو دولة ذات سيادة وعلم ودستور ،

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