احباط محاولة تهريب سيارات في مركز جمرك ام قصر الشمالي

2021/02/28 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

الاحد، احباط تهريب سيارات دون الموديل

المسموح في جمرك ام قصر الشمالي.

وقال اعلام الهيئة في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، ان "موظفي مركز جمرك ام قصر

الشمالي التابع ا

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