استدعاء سفير طهران في انقرة بعد تصريحات إيرانية تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق

2021/02/28 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم

الأحد، سفير طهران لدى أنقرة على خلفية

تصريحات إيرانية تتهم تركيا بانتهاك

سيادة العراق.

وقالت الخارجية التركية في بيان، إن "ما

ننتظره من إيران هو (دعم تركيا في

مكا

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