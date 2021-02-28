أسود وحملان: الحرب على الإرهاب تحت المجهر الأميركي - كلكامش نبيل

2021/02/28 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كلكامش_نبيل كانت سهرة البارحة مع فيلم "أسود وحملان" للمخرج روبرت ريدفورد وبطولة توم كروز (بدور السيناتور الجمهوري إيفرينغ) وميريل ستريب (بدور الصحافية جانين روث).



الفيلم من العام 2007 ويتحدث عن ثلاث قصص بالتوازي هي: لقاء صحافي بين السيناتور الجمهوري والصحافية روث للحديث عن استراتيجيته الجديدة في الحرب على الإرهاب؛ ولقاء بين أستاذ جامعي يدرّس العلوم السياسية وطالبه الأبيض الذي بدأ يتغيّب عن الحصص الدراسية ونقا ......





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