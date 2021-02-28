متى يتخلص العراق من الهيمنة الإيرانية؟ - عبدالخالق حسين

2021/02/28 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالخالق_حسين غني عن القول أن الشعب العراقي هو ليس الشعب الوحيد الذي يتكون من تعددية الأثنيات، والأديان، والمذاهب واللغات، فمعظم شعوب العالم هكذا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الشعب الهندي يتكون من أكثر من 2000 أثنية ودينية ولغوية (حسب غوغل)، ولكن مع ذلك فالهند تُعد أكبر دولة ديمقراطية متماسكة بوحدتها الوطنية.



ونفس الكلام ينطبق على روسيا الاتحادية وغيرها.



ولكن الفرق بيننا وبينهم، أن أغلب هذه الشعوب تعيش في وحدة و ......





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