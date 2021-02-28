الأسهم السعودية تغلق بالمنطقة الحمراء دون مستوى 9150 نقطة

2021/02/28 | 15:46 - المصدر: يس عراق

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أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع ليغلق دون مستوى 9150 نقطة، حيث ضغطت الأسهم القيادية على حركة المؤشر العام وفي مقدمتهم أسهم مصرف الراجحي وسابك.

وأغلق المؤشر العام على تراجع 50 نقطة عند مستوى 9145 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 11.8 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 408.6 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 484 ألف صفقة.

وهبطت اليوم أسهم مصرف الراجحي وسابك بنحو 1.8 و3 في المائة على التوالي، فيما كان انخفاض سابك هو الأكبر في نحو 4 أشهر،

وسجل سهم “أرامكو السعودية” أدنى مستوى في نحو أسبوعين، بعدما انخفض بنحو 0.3 في المائة، ليغلق عند مستوى 34.45 ريالا للسهم، قابل ذلك صعود أسهم البنك السعودي الفرنسي بنحو 3.2 في المائة وهي أعلى مكاسب يومية للسهم في 3 أشهر ونصف تقريبا.

وصعد سهم بنك الرياض بنحو 1 في المائة، بعد إعلان البنك عن توزيع أرباح للمساهمين بنحو 0.5 ريالا للسهم، وهو أول بنك يعلن توزيعات نقدية للمساهمين للعام المالي 2020.

إلى ذلك، ارتفعت أسهم 63 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم المتطورة وعذيب للاتصالات بارتفاعات بالحد الأقصى، فيما نجد مكاسب على أسهم الجوف الزراعية بنحو 9.1 في المائة، في حين صعدت أسهم صناعات كهربائية وصدق بحدود 7 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 124 شركة، تصدرها أسهم الكابلات وبحر العرب و اكسا التعاونية وكذلك بروج للتأمين بعد انخفاضهم بنحو 3 في المائة، كذلك نجد تراجعات على الدرع العربي وسيسكو بنحو 0.9 و2.1 في المائة على التوالي وتأتي تزامنا مع إعلان نتائجهم المالية للعام 2020.

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