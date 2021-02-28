اللواء رسول يعلن القبض على 9 دواعش في 4 محافظات

2021/02/28 | 16:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 9 دواعش في عمليات أمنية نفذت بأربع محافظات....

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