بالارقام حالات الاصابة بكورونا تفوق الشفاء في العراق

2021/02/28 | 16:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الاحد في عموم محافظات العراق....

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