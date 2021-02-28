بابل.. مكافحة المتفجرات تعالج عددا من العبوات الناسفة محلية الصنع

2021/02/28 | 16:27 - المصدر: السومرية نيوز

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عالج خبراء مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاحد، في محافظة بابل ثمانية عبوات ناسفة محلية الصنع.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه انه: "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة بابل يفيد بوجود أجسام غريبة في قضاء كوثه/منطقة العكير وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد الكشف تبين إن الأجسام الغريبة عبارة عن عبوات ناسفة عدد 8 خارقات للدرع تم العثور عليها بجانب احد الأنهر أثناء قيام احد الاليات بأعمال حفرية ضمن المنطقة أعلاه وتم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

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