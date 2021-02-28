مقتل وجرح عدد من منتسبي القوات الامنية والحشد العشائري في الانبار

2021/02/28 | 16:27 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني ، اليوم الاحد، بانفجار عجلة مفخخة في قضاء حديثة غرب محافظة الانبار ادت الى مقتل واصابة عدد من القوات الامنية والحشد العشائري.

واقال المصدر لـ السومرية نيوز : انه " تم العثور على عجلة نوع بيك اب بيضاء اللون تابعة لعصابات داعش الارهابي في قرية غرب قضاء حديثة بأتجاه صحراء القائم واثناء تفكيك العجلة انفجرت على الجهد الهندسي والمعالجة".

واضاف المصدر ان "الانفجار ادى الى مقتل آمر فصيل المعالجة وجرح خمسة من افراد الفصيل بالاضافة الى مقتل ستة من منتسبي الحشد العشائري وجرح اثنين اخرين منهم".

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