صحة اقليم كردستان : اغلب الاصابات في الاقليم بالسلالة المتحورة

2021/02/28 | 16:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان تسجيل عدد من الاصابات بفايروس كورونا المتحور في محافظة دهوك، مشيرة الى ان اللجنة العليا لمواجهة كورونا في الاقليم ستعقد اجتماعا عاجلا لتشديد الاجراءات الوقائية والصحية لوقف تفشي الفايروس.وقال سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الأحد :" إن اغلب الاصابات المسجلة بكورونا في اقليم كردستان هي من السلالة الجديدة للفايروس".وأوضح برزنجي، ان هنالك مخاوف من انتشار الفايروس المتحور نظرا لسرعة تفشيه، مبينا انه :" لهذا الغرض طالبنا اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في اقليم كردستان بعقد اجتماع عاجل لتشديد الاجراءات الوقائية ومنع تفشي كورونا المتحور "./ انتهى

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