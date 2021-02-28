تعادل ايجابي ينهي مباراة الديوانية وضيفه نفط ميسان

2021/02/28 | 16:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ تعادل فريقا الديوانية ونفط ميسان بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الادارة المحلية في الديوانية ضمن الجولة 21 من الدوري الممتاز بكرة القدم .سجل نفط ميسان هدفه من ضربة جزاء في الدقيقة /15 / نفذها بنجاح متحرفه اليمني ناصر محمدي .ورغم سيطرة الديوانية الواضحة على مجريات الشوط الاول حيث ردت عارضة نفط ميسان كرتين الاولى سددها عباس جاسم في الدقيقة /35/ والاخرى ماكسي رولون من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة /38/ ، انتهى الشوط بهدف نفط ميسان الوحيد .وتمكن الديوانية من ادراك التعادل في الدقيقة /78/ من خلال البديل الناجح انور مهدي ، ليطلق حكم المباراة احمد جمعة صافرة النهاية بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما .الديوانية بهذا التعادل رفع رصيده الى النقطة /24/.انتهى

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