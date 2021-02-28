الاقليم.. ارتفاع عدد الاصابات بكورونا

2021/02/28 | 16:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الأحد، عن تسجيل 237 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "368"، وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف والوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (6020 فحصاً جديداً)

• (2050) اربيل

• (1747) السليمانية

• (1973) دهوك

• (6) حلبجة

• (203) كرميان

• (41) رابرين

2.



الاصابات: (237 اصابة جديدة)

• (135) اربيل

• (68) السليمانية

• (21) دهوك

• (0) حلبجة

• (11) كرميان

• (2) رابرين

3.



الشفاء: (83 حالات شفاء جديدة)

• (21) اربيل

• (32) السليمانية

• (25) ددهوك

• (1) حلبجة

• (4) كرميان

• (0) رابرين

4.



الوفيات: (0 حالة وفاة)

• (0) اربيل

• (0) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

5.احصائية عامة:

الحجر الصحي: 21871 (21871 مغادرة)

الفحوصات: 1185579 (422743 اربيل ، 244600 السليمانية، 510684 دهوك، 7552 حلبجة)

الاصابات: 108954 (37924 اربيل ، 31477 السليمانية، 36450 دهوك، 3103 حلبجة )

الشفاء: 103514 (36225 اربيل ، 29225 السليمانية، 35104 دهوك، 2960 حلبجة)

تحت العناية الصحية: 1912 (766 اربيل ، 545 السليمانية، 610 دهوك، 0 حلبجة)

الوفيات: 3519 (933 اربيل ، 1707 السليمانية، 736 دهوك، 143 حلبجة).

الوزارة دعت ايضا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia خاص

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