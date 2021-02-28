قرب اتفاق بغداد واربيل بشأن الموازنة المالية

2021/02/28 | 16:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة المالية النيابية، عن قرب اتفاق حكومتي الاقليم والاتحادية حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال احمد الصفار مقرر اللجنة المالية النيابية بمؤتمر صحفي: ان الجانبين يقتربان جدا لاتفاق بعد سلسلة مفاوضات مارثونية، معربا عن تفاؤله بقرب الاتفاق بشأن حصة اقليم كوردستان في الموازنة المالية.

واضاف: ان اجتماع وحيد يفصل اتفاق حكومتي الاقليم والاتحادية، مرجحا التوصل الى اتفاق خلال الاسبوع الحالي.

PUKmedia ترجمة

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