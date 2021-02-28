متظاهرو ذي قار يصدرون بيانا من 8 نقاط ويمهلون الحكومة 72 ساعة

2021/02/28 | 16:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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اصدر متظاهرو ذي قار، الاحد، بيانا امهلوا فيه الحكومة 72 ساعة للاستجابة الى مطالبهم.

وقال المحتجون في بيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الشهداء

بسم الجرحى

بسم المعتقلين

قرر شباب ساحة الحبوبي في الناصرية بإعلان ومهلة 72 ساعة لحكومة المركزية والحكومة العسكرية في الناصرية بتعليق احتجاجاتهم السلمية في الناصرية

للفسح المجال اللجان المرسلة من الحكومة المركزية

للتحقق باحداث العنف التي شهدتها مدينة الناصرية

منذ يوم الاثنين بتاريخ 202‪1/2/22 ل

إلى تاريخ السبت 202‪1/2/27

1_ الكشف عن الجهة التي أمرت بقتل المتظاهرين

2_ التحقيق مع الضباط والافراد الذين أطلقوا النار على المتظاهرين

3_ إقالة قائد شرطة ذي قار فورا

4_ تكليف محافظ مدني مستقل ومهني ونزيه من أبناء المحافظة بموافقة شباب ساحة الحبوبي

5_ التحقيق مع المحافظ المقال ناظم الوائلي

بالملفات الفساد وإهدار المال العام في ذي قار

7 _ الإسراع بإنجاز المشاريع المتلكئة في ذي قار

8_ إقالة المدراء والفاسدين والمتحزبين في دوائر الدول…

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