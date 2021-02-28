تحذيرات من استهداف امريكي جديد للحشد الشعبي في الانبار

2021/02/28 | 16:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / الانبار..

حذر مصدر أمني رفيع في الانبار، الاحد، من مخطط امريكي لاستهداف مقرات لقوات الحشد الشعبي في مناطق مختلفة من مدن المحافظة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “القوات الامريكية البرية والجوية كثفت من طلعات قواتها في الانبار تركزت على مناطق تواجد مقرات الحشد الشعبي”، مؤكدا “وجود معلومات مسربة تفيد بنية الطيران الامريكي قصف مقرات لقوات الحشد الشعبي “.

وأضاف، أن “طائرات حربية امريكية نفذت عمليات مسح جوي استهدفت المناطق المحصورة بين ناحية الرحالية باتجاه حدود محافظة كربلاء حيت تتواجد قوات من الحشد الشعبي لحماية هذه المناطق”.

واعتبر أن “ازدياد عمليات المسح الجوي للطيران الامريكي الحربي والمسير على معظم مدن الانبار خاصة الغربية منها يضع عمليات استفهام عديدة في ظل غياب تحليق طيران الجيش والقوة الجوية واقتصارها في عمليات حربية محدودة “.

يشار الى ان مصدر امني صرح في وقت سابق ان الطيران الامريكي كثف من عمليات المسح الجوي في عموم مدن الانبار دون معرفة الاسباب.



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