"استخفاف بالسيادة العراقية".. حرب تصريحات بين تركيا وإيران على النفوذ في سنجار

2021/02/28 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت وتيرة الحرب الباردة بين إيران وتركيا بعد أن باتت العراق أرضا خصبة لصراع جديد بلغ صداه وسائل الإعلام، من خلال تصريحات سفيري البلدين لدى بغداد.

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