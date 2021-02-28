بعد ان كانت مقتصرة على 4.. الصحة توسع قاعدة الفئات المشمولة بلقاح كورونا

2021/02/28 | 16:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، عن الفئات المستهدفة وآليات تطعيمهم بلقاح كورونا، عقب وصول أول شحنة.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها “يس عراق” فإن الوزارة حددت 8 فئات لتلقي اللقاح، في المقدمة منتسبو وزارة الصحة وكبار السنة والمصابون بالامراض المزمنة.

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