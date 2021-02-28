2021/02/28 | 16:48 - المصدر: الايام نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الايام نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: من سيتلقى اللقاح هم الأكثر عرضةً لكورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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