2021/02/28 | 16:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: من سيتلقى اللقاح هم الأكثر عرضةً لكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الايام نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/28 | 16:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: من سيتلقى اللقاح هم الأكثر عرضةً لكورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: من سيتلقى اللقاح هم الأكثر عرضةً لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).