الموقف الوبائي اليومي في إقليم كردستان يخلو من الوفيات

2021/02/28 | 16:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الأحد، عن تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مدن الإقليم.

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وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 شباط 2021)، إن "دوائر الصحة في الاقليم سجلت 237 اصابة جديدة، وتوزعت على هذا النحو: 135 حالة في اربيل ، 68 في السليمانية، 21 في دهوك، 11 في كرميان، وحالتين في رابرين".

واشار البيان الى ان "83 مريضاً بالجائحة تماثل للشفاء التام وكما يأتي: 21 في اربيل ، 32 السليمانية 25 دهوك، حالة واحدة في حلبجة ، 4 مرضى في كرميان".

واكدت الوزارة ان "مستشفيات الإقليم لم تسجل أي حالة وفاة بسبب مضاعفات فيروس كورونا".

وبهذا يكون إجمالي الإصابات 108954 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي الكلي 103514 حالة، في حين بلغت أعداد الوفيات بسبب الجائحة 3519 حالة وفاة.

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