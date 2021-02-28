مكافحة المتفجرات تعالج عددا من العبوات الناسفة محلية الصنع في بابل

2021/02/28 | 16:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عالج خبراء مديرية مكافحة المتفجرات ، اليوم الاحد، ثمانية عبوات ناسفة محلية الصنع في محافظة بابل.

وقالت المديرية في بيان صحفي، انه “بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة بابل يفيد بوجود أجسام غريبة في قضاء كوثه/منطقة العكير وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث”.

واوضح، انه “وبعد الكشف تبين إن الأجسام الغريبة عبارة عن عبوات ناسفة عدد 8 خارقات للدرع تم العثور عليها بجانب احد الأنهر أثناء قيام احد الاليات بأعمال حفرية ضمن المنطقة أعلاه وتم معالجتها وفق الاجراءات القياسية”.

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