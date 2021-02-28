الديوانية ونفط ميسان يتعادلان في ممتاز الكرة

2021/02/28 | 16:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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فرض فريق الديوانية التعادل الايجابي بهدف لمثله، على ضيفه نفط ميسان في دوري الكرة الممتاز اليوم الاحد.

وتواجه الفريقان على ملعب الادارة المحلية في الديوانية، ضمن لقاءات اليوم الاول من الاسبوع الـ21.

وافتتح نفط ميسان التسجيل عند الدقيقة 18 عن طريق اللاعب ناصر حمودة، بينما عدل الديوانية النتيجة في الدقيقة 78 عن طريق اللاعب انور مهدي.

التعادل وضع نفط ميسان في المركز الثامن برصيد 29 نقطة، بينما وصل الديوانية الى النقطة 24 في المركز الحادي عشر.

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