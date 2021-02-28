تعادل نفط ميسان مع الديوانية والقاسم مع الكرخ في دوري الكرة الممتاز

2021/02/28 | 16:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]جرت اليوم الأحد، مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

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