90 مليار دينار خلال شهر واحد.. المنافذ الحدودية تعلن زيادة في الايرادات

2021/02/28 | 16:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، تحقيق ٩٠ مليار دينار خلال شهر شباط الجاري، مشيرة الى وجود “جهات متضررة” من الاجراءات الحازمة في المنافذ.

وقالت الهيئة في بيان ، إنها “تعمل ووفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على تسهيل الإجراءات في جميع المنافذ الحدودية وفق القوانين النافذة والضوابط”.

وتابعت بالقول، “الا انها ومع شديد الأسف تلاحظ ان هناك جهات متضررة من هذه الإجراءات القانونية التي تمنع هدر المال العام، تعمل على بث شائعات مغرضة واخبار ملفقة من بينها تراجع في عدد الارساليات وان المنافذ الحدودية خالية من البضائع، أو تروج في الوقت ذاته لاخبار غير صحيح عن تكدس للشاحنات”.

وأضافت أن “هذه الأخبار العارية عن الصحة تكشف حجم التناقض والارباك التي وقعت فيه هذه الجهات بعد أن احكمت هيأة المنافذ الحدودية قبضتها على المفسدين والمنتفعين على حساب قوت الشعب العراقي وهذا الأمر جاء بمتابعة مستمرة من قبل حكومة الكاظمي”.

وأشار إلى أن “عدد الارساليات لشهر شباط ٢٠٢١ الجاري بلغت ٣٥٣٣٣ لجميع المنافذ الحدودية، اما الايراد لمده ٢٦ يوما فقد بلغ ٩٠ مليار دينار عراقي، ورغم وجود الحظر الشامل وانتشار السلالة الجديدة لفايروس كورونا، الا ان المنافذ الحدودية تؤكد مضيها في انجاح ملف المنافذ وكبح جماح الفاسدين”.

وقالت، “بشأن انتشار فديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تجاوز على المنافذ الحدودية، فقد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتعميم صورة صاحب الفيديو وتكليف الدائرة القانونية لمحاسبة هذا الشخص المتطاول لينال جزاءه العادل بعد أن خالف التعليمات والقوانين”.

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