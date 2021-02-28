الثقافة في خدمة الاستيطان - نهى نعيم الطوباسي

2021/02/28 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهى_نعيم_الطوباسي مازالت إسرائيل تواصل عدوانها بالتوازي تاريخيا وجغرافيا على الشعب الفلسطيني، مستخدمة كل أشكال الاستعمار وأدواته العسكرية، والاقتصادية والثقافية، لتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية على كافة الأرض الفلسطينية.



وتسعى دولة الاحتلال بأحزابها اليمينية المتطرفة وما بقي من يسارها الصهيوني، إلى توطيد المشروع الاستيطاني وتعميقه أكثر.



من الواضح أن إسرائيل تتخذ من الثقافة سلاحا وتكتيكا استراتيجيا للتوغل الاس ......





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