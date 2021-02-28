العشيرة والدولة في بلاد المسلمين - هاشم نعمة

2021/02/28 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاشم_نعمة أثارت موضوعة العلاقة بين العشائر| القبائل والدولة خصوصا في البلدان النامية ومنها العربية الكثير من النقاش في أوساط الباحثين والأكاديميين والكتاب في السنوات الأخيرة، وذلك في ظل العودة القوية للانتماءات الفرعية القبلية والإثنية والدينية والطائفية التي شهدتها بلدان عربية ومنها العراق.



وفي محاولة للتعرف على جانب من هذه النقاشات اخترنا تقديم قراءة عن كتاب "العشيرة والدولة في بلاد المسلمين"، الصادر عن ا ......





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