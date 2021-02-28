طلاسم القرآن - كامل النجار

2021/02/28 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_النجار يخبرنا إله الإسلام أنه خلق الجن والإنس لسبب واحد فقط وهو عبادة الله (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونِ) (الذاريات 56).



وبما أن الله عالم الغيب والشهادة ويعلم المستقبل، وهو الذي يقرر للإنسان قبل أن يولد جميع أعماله من خير وشر، كما يخبرنا البخاري بأن الجنين يكون نطفةً أربعين يوماً ثم علقة أربعين يوماً، ثم مضغة أربعين يوماً، ثم يبعث الله ملكاً يدخل الرحم وينفخ الروح في هذا الجنين ثم يسأل الله: أذكر أ ......





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