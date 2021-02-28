2021/02/28 | 16:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / ترجمة …

انتقد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي مايلز هونينغ ، الاحد، الضربات الجوية العدوانية ضد فصائل الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية ، مشيرا الى أنه لم يطلب من الولايات المتحدة وضع قواتها العسكرية في سوريا.

ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن هونينغ قوله إن ” هجوم بايدن الاخير على القوات العراقية على الحدود مع سوريا يظهر ان السياسة الامريكية منسقة بغض النظر عمن يكون في البيت الابيض او الحزب الذي يتولى منصب الرئاسة”.

واضاف ان ” الولايات المتحدة بصفتها قوة امبريالية يجعلها تشعر انها تستطيع ان تفعل ما تريد في اي وقت وفي اي مكان بغض النظر عن الاعراف والمواثيق القانونية والدولية “.

واوضح المحلل السياسي إن ” بايدن طالما كان من دعاة الحروب ، ولذا فان تلك الضربة الجوية كانت بمثابة فرصة بالنسبة له لسد الفجوة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري وهو يعلم جيدا انه سيحصل على الدعم من معظمهم “.

وبين أن ” التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ينشط في سوريا منذ عام 2014 بذريعة محاربة داعش دون اي تفويض من الحكومة السورية او الامم المتحدة ، وقد أدت الضربات العسكرية الأمريكية في تلك الدولة العربية في مناسبات عديدة إلى سقوط ضحايا من المدنيين وفشلت في تحقيق هدفها المعلن المتمثل في مكافحة الإرهاب”. بحسب المزاعم

واشار الى أنه ” لم يُطلب من الولايات المتحدة أبدًا أن تكون هناك لمحاربة داعش، لقد تُرك هذا الأمر لإيران والعراق وروسيا، لذا فان الادعاء الامريكي بالدفاع عن النفس أمر مثير للسخرية حقا “.



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي امريكي: تبرير واشنطن للضربات الجوية تجاه الحشد في الحدود العراقية السورية مثير للسخرية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي امريكي: تبرير واشنطن للضربات الجوية تجاه الحشد في الحدود العراقية السورية مثير للسخرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).