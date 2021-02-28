حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 695 ألف حالة

2021/02/28 | 17:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مختبراتها سجلت 3248 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية، فيما تماثل 2933 مصابًا إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 23 مصابًا خلال المدة المذكورة".

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