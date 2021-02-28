2021/02/28 | 17:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ ديالى اكدت المنافذ الحدودية مدير العلاقات في هيئة المنافذ الحدودية العراقية علاء القيسي، اليوم الأحد، بان منافذ كردستان غير خاضعة للسلطة الاتحادية.وقال مدير العلاقات في هيئة المنافذ الحدودية علاء القيسي في حديث لـ” المركز الخبري الوطني” انه “تم فرض السيطرة على كل المنافذ الحدودية الاتحادية بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تتحدث لـ”المركز الخبري” عن معابر كردستان وتعلن الإغلاق مع إيران مؤخراً المركز الخبري الوطني.

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