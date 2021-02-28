التعادل العنوان الأبرز لمباريات الجولة 21

2021/02/28 | 17:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حسم التعادل الإيجابي لقاء فريقي الديوانية وضيفه نفط ميسان التي اقيمت مساء اليوم الاحد، في ملعب الديوانية لحساب الجولة 21 والتي انتهت بهدف لكلا الفريقين.وتقدم فريق نفط ميسان من ركلة جزاء في الدقيقة 18 نجح المحترف اليمني ناصر محاميد من تسجيلها لينتهي الشوط الأول بتقدم نفط ميسان، وفي الشوط الثاني نجح الديوانية بالعودة […]

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