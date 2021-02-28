العلاقات النيابية تدعو الخارجية للتحرك الدولي بشأن الضربات الاميركية

2021/02/28 | 17:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

دعت لجنة العلاقات النيابية، الاحد، وزارة الخارجية الى التحرك الدولي ورفع دعاوى دولية تجاه الضربات التي تنفذها اميركا في العراق، مبينة حق العراق بتحريك تلك الملفات.

وقال عضو لجنة العلاقات مختار الموسوي لـ/المعلومة/ ان “الانتهاكات الاميركية وعمليات القصف المتعددة التي طالت قوات الحشد تدين اميركا دوليا وبإمكان العراق التحرك عليها”.

واضاف ان “الامر يتطلب التحرك الجاد من قبل الحكومة وبأعلى المستويات ووزارة الخارجية لمنع تكرار تلك الانتهاكات فضلا عن تفعيل ملف إخراج القوات الاميركية من العراق”.

واوضح ان “هناك تقصير واضح من قبل الخارجية العراقية في ملف الانتهاكات الاميركية ولاتوجد اي تحركات للحكومة على ارض الواقع او بالمواقف”.

وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية وصفت، اليوم الاحد، موقف الحكومة تجاه الضربات الاميركية على الحدود العراقية بالمخجل والمهمل واصفة صمتها بالمريب.انتهى25و

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