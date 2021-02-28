نائبة: طريقة واحدة لتمرير الموازنة في حال اصرار الكورد على رفضها

2021/02/28 | 17:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت النائبة زهرة البجاري، الأحد، إن جلسة برلمان الغد لن تشهد التصويت على قانون الموازنة، مؤكدة أن المشروع سيمرر بالاغلبية حال اصرار الكورد على عدم موافقتهم.

واوضحت البجاري في تصريح لـ NRT عربية، (28 شباط 2021)، أن "جلسة يوم غدٍ الاثنين ، ستخلوا من التصويت على قانون الموازنة الاتحادية 2021"، عازية السبب الى "عدم وجود توافق بين الكتل الكوردية والكتل الأخرى".

واشارت البجاري الى ان "اجتماعاً سيعقد خلال الساعات القادمة لبحث ملف الموازنة وتوضيح الموقف للاطراف الكوردية المعنية من اجل تمرير المشروع".

واكدت أن "الموازنة سيتم التصويت عليها بالاغلبية في حال اصرار نواب اقليم كوردستان على عدم تمريرها".

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