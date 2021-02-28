التربية تطلق مشروع “مدرستي” للتعليم عن بُعد

2021/02/28 | 17:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أطلقت وزارة التربية، الاحد، مشروع التلفزيون التربوي “مدرستي” لاستدامة العام الدراسي، فيما أكدت الاستمرار في رعاية الطلبة والأخذ بأيديهم لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية.وأكد وزير التربية علي حميد الدليمي في كلمة مصورة، “استمرار بذل الجهود لرعاية الطلبة والأخذ بأيديهم لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية، خلال افتتاح مشروع التلفزيون التربوي “مدرستي” الذي يُعد مُنجزاً تربوياً متميزاً […]

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