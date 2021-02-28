مضاعفات كورونا تودي بحياة الفنان المصري الشهير يوسف شعبان

2021/02/28 | 17:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بوفاة الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر 90 عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا.

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وكشفت "زينب" ابنة الفنان المصري يوسف شعبان، امس السبت، تفاصيل بشأن حالة والدها الصحية، بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا.

وقالت زينب يوسف شعبان إن والدها في العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرة في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أنه تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وحالته "غير مستقرة" و"يظل نائماً لمدة طويلة بعد تناوله أدوية تساعد على النوم، حتى لا يشعر بالألم".

و يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.

من أبرز مشاركاته السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون" وغيرها.

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