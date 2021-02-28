التطبيعية تصدر تنويهاً بشأن “ميركاتو الشتاء”

2021/02/28 | 17:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اصدرت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، تنويهاً بشأن الانتقالات الشتوية “ميركاتو الشتاء”.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “التطبيعية تقرر غلق سوق الانتقالات الشتوية في الساعة الثانية عشرة ليلاَ من اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شباط”.

واوضحت ان “القرار يأتي تماشياََ مع إجراءات الحظر الصحي والالتزام بقراراته وإغلاق الطرق في الأيام الماضية”.

يذكر ان الانتقالات بدأت في الاول من شباط الحالي.



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