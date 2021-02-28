2021/02/28 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني انتخب المنتدى العالمي للوسطية، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى، للسنوات الأربعة المقبلة.وذكر المنتدى في بيان اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، أنه “جرى انتخاب عبدالفتاح مورو من تونس رئيسا للمنتدى، والمهندس مروان الفاعوري من الأردن أمينا عاما”.وأضاف البيان: “كما جرى انتخاب الدكتور شيروان الشميراني/ العراق، و عبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم عراقي..



المنتدى العالمي للوسطية ينتخب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي المركز الخبري الوطني.

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