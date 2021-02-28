لاستدامة العام الدراسي.. وزير التربية يُعلن اطلاق مشروع التلفزيون التربوي “مدرستي”

2021/02/28 | 17:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24- بغداد اعلنت وزارة التربية اليوم الأحد عن اطلاق مشروع تلفزيون التربوي “مدرستي” و ذلك لمساعدة الطلبة في اكمال العام الدراسي.و اكدت الوزارة، استمرار في دعم الطلبة لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد و ظروف مرض كورونا.وقال وزير التربية ان المشروع الجديد يعد بروتوكولاً تعليماً مركزياً يُعتمد من قبل جميع …

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