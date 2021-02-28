2021/02/28 | 17:52 - المصدر: عين العراق

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الأحد 28 فبراير 2021 | 05:41 مساءً

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وفاة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان إثر مضاعفات فيروس كورونا

افادت وسائل الإعلام المصرية، الأحد، بوفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، عن عمر ناهز 90 عاما، قبل قليل، داخل أحد مستشفيات القاهرة إثر إصابته بفيروس كورونا.



وأصيب الراحل شعبان، بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.



ولد الراحل يوسف شعبان، في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.



من أبرز مشاركاته السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون" وغيرها.



آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.انتهى

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