2021/02/28 | 17:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

دعاء عضو تحالف الفتح، النائب احمد الكناني، الاحد، رئيس الوزراء الى اقناع الجهور بعدم علمه بخروج المعلومات الامنية الى القوات الامريكية.

وقال الكناني، في تصريح لوكالة / المعلومة/، ” من يصدق بان رئيس الحكومة العراقية لا يعلم بالجهة التي سربت المعلومات الامنية الى قوة امريكية لتنفيذ هجمات ثبتت بالدليل القاطع انها داخل الحدود العراقية وقد استهدفت قوة عراقية مؤتمرة بامره”.

واضاف الكناني، ان” بيان وزير الدفاع الامريكي احرج الحكومة العراقية كثيرا وبالتالي تراجعت الدفاع الامريكية عن التصريح وقالت انها لم تاخذ بالمعلومات واعتمدت على معلوماتها الاستخبارية”.

وبين، ان” هذا التراجع الذي ابدته الدفاع الامريكية هو عملية ذر الرماد في عيون الحكومة العراقية التي سهلت عملية خروج المعلومات الامنية الحساسة لجهات اجنبية”.

واوضح، انه” على الحكومة ان تعلم بان هذا الفعل يدخل في خانة التخابر والتجسس في تسريب المعلومات الامنية التي تخص جهة حكومية الى قوة اجنبية من اجل ضربها وضمن الحدود السيادية للعراق”.

واشار الى انه ” من الضروري سؤال الكاظمي والتحقيق معه بهذا الصدد وان لا يكون الامر عابر لوضع حد للهجمات التي تتعرض لها قوات الحشد من الامريكان”.انتهى / 25ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح : على الكاظمي اقناع الجمهور بعبارة “لا نعلم بمن سرب المعلومات الى الامريكان” لضرب الحشد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح : على الكاظمي اقناع الجمهور بعبارة “لا نعلم بمن سرب المعلومات الى الامريكان” لضرب الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).