مكتب السيستاني يعزي أهالي البصرة بوفاة عبدالحكيم الصافي (وثيقة)

2021/02/28 | 17:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدم مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، الاحد، أهالي البصرة بوفاة العلامة علي السيد عبدالحكيم الصافي.يتبع,,

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