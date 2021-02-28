لا اصلاح لصندوق الضمان الاجتماعي مع تجريم العمل النقابي - التيتي الحبيب

2021/02/28 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب تم تنصيب احد الموظفين السامين على راس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع حملة دعائية بأنه الشخص المناسب للمنصب المناسب.



والحال ان جميع الحكومات المتعاقبة بعد 1956 أي منذ اعلان الاستقلال الشكلي، كلها كانت تتكلم عن اصلاح صندوق الضمان الاجتماعي والنتيجة هي هذه الكارثة التي عرت عليها جائحة كورونا اذ وجدت الطبقة العاملة نفسها عارية من دون تغطية وهي اليوم تعاني الفقر والجوع بينما الباطرونا لا تحاسب ......





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