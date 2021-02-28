مسيخ النقد الدجال يظهر في .....!!!! - حسام الدين مسعد

2021/02/28 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسام_الدين_مسعد لقد اعتدت كما تعلمت من اساتذتي في النقد ان يمنح كل ذي حق حقه ولا انساق خلف الجهلاء والإستهجانين وذوي الغرض المشككين بدون علم .المدعين لقراءة الدراسات البحثيه ومناقشتها دون أدني تطبيق لمنهجية النقد العلمي .في يوليو المنصرم تمت دعوتي لملتقي بابل المسرحي لمسرح الشارع والذي تم عقده وسائطيا وعبر مواقع التواصل الإجتماعي إلا أنني فوجئت بشن هجوم علي إدارة الملتقي من قبل أكاديمي عراقي وخريج لكلية الفن ......





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