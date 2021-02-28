عبد المهدي كان يبرر القمع والكاظمي يراوغ عن ايقافه - علي عرمش شوكت

2021/02/28 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت اسقطت انتفاضة تشرين، الجزار عبد المهدي لكن نصب مصطفى الكاظمي خلفاً عنه ليستكمل نهج سلفه الذي لا يختلف مسلكه سوى باشكال اداء القمع المكرس على حراك الشارع المنتفض.



ومن اوجه الاختلاف كان السلف " عبد المهدي " يبرر بصورة ساذجة لشراسة ارهاب السلطة.



غير ان الخلف " الكاظمي " يعطي في الكلام حلاوة ويروغ عن القمع، كقوله المكرر السمج انه " ولي الدم " وسينتقم وسرعان ما " يُغلس " التزاما بما يُفرض علية " التغلي ......





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