2021/02/28 | 18:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تتلف كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء تتلف كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).