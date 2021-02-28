في ذكرى فالح عبد الجبّار: رحل فالح وبقيت الدولة المأزومة

2021/02/28 | 18:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان رحيلاً مفاجئاً، لأنَّ زيارته الأخيرة إلى بغداد لم تكن توحي بأن اللقاءَ به سيكون الأخير، لكنَّ الأقدار لا تخضع لرغباتنا، وهي تصرُّ على أن تفجعنا كلَّ يوم بسردية الموت.لكننا كنا نراهن الأمل بأن تكون الوعكة الصحية التي ألمَّت به أمراً طارئاً ومؤقتاً، وهو في لحظات تسجيل لقاء وثائقي عن العراق في قرن من الزمان

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