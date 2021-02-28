مصادر: “أرامكو” السعودية تسعى لتمديد قرض بعشرة مليارات دولار

2021/02/28 | 18:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد مصدران مطلعان، أن “أرامكو” السعودية طلبت من البنوك تمديد قرض بـ10 مليارات دولار جمعته في مايو الماضي لمدة عام واحد، ما ينبئ بأن انتعاش أسعار الخام لم يمكنها من تقليص الدين.وذكر تقرير عن مؤسسة تسعير القروض، أن “قرار تمديد القرض بيد البنوك، لكن من المرجح أن توافق من أجل الإبقاء على علاقة جيدة مع أرامكو وللفوز بمزيد من الصفقات في المستقبل”.ونقلت المؤسسة عن مصرفي قوله، إن “أرامكو قد تحاول خفض التسعير على أساس أن أوضاع السوق تحسنت منذ مايو الماضي، عندما كانت أسعار النفط أقل كثيرا وكانت ضبابية كبيرة تلف الجائحة”.وأشار أحد المصدرين المطلعين، إلى […]

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