صالح والعبادي يبحثان الانتخابات المبكرة والموازنة

2021/02/28 | 18:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الانتخابات المقبلة وأهميتها، وإقرار الموازنة المالية بما يضمن حقوق جميع العراقيين.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي”، مبينا انه “جرى، خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، وتم التأكيد على أهمية حفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن العام، ودعم الأجهزة الأمنية لحماية السلم والأمن المجتمعيين”.

واضاف البيان، “كما جرى بحث الانتخابات المقبلة وأهميتها، والتحضيرات الجارية لتنظيمها، حيث تم التشديد على ضرورة تحقق معايير النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب، وإعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية، وضمان المشاركة الواسعة فيها”.

وتابع “كما تناول اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية في البلد، وما تتطلبه من جهود وإجراءات لدعم الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد وتنويع موارد الدولة، وإقرار الموازنة المالية بما يضمن حقوق جميع العراقيين”.

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