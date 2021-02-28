صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 581 المسجلة اليوم بكورونا

2021/02/28 | 18:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 581 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 406 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 581 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

406 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال 23 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 129 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 53 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع البلديات الثاني 29 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان 39 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الاعظمية 25 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 19 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 49 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 46 حالة من خلال الرصد الوبائي

175 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

7 حالات في منطقة الزعفرانية موزعة على المحلات التالية / سعيدة / شارع الكنيسة / 958 / 961 /949

46 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الحميدية / الزراعي / سوق الداخل / الاورفلي / الحبيبية / / ق 18 / جميلة / الكيارة / 544 / 553 / ق 51 / ق 51 / قطاع 73 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 556 / 519 .

26 حالة في منطقة البلديات محلة / الزراعي / 746 / 752 / 738 / 730 / 734 / 754 / 732 / 754 / / 718.

4 حالات في شارع فلسطين محلة / 505 المستنصرية / 509 / 503 / 502 / 508

4 حالات في الكرادة محلة / 906 / 905 .

24 حالة في الشعب محلة/ البنوك / سبع قصور / 367 / 733 / 734/ 335 / 337 / 339 / 317 / الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

11 حالة في النهروان / الزراعي / حي الوحدة / قرب المستشفى

4 حالات في المدائن / جسر ديالى / الحرية / حي الوحدة .

3 حالات في المشتل محلة / 771 / 752 .

3 حالة في الحسينية محلة / 219/ 217 / 215 /

3 حالات في بغداد جديدة / 709 / 706 / 704

4حالات في الامين محلة / 737/ا لمعلمين/ / 747

3 حالات في منطقة زيونة محلة / 710 / 713 /

5حالات في منطقة الاعظمية محلة / 310 / الكريعات / راس الحواش /

3 حالات في منطقة الدورة محلة 816 .

5 حالات في منطقة العبيدي محلة 768 / 767

وحالتين في كل من / الشماعية / المعامل / 411 / الكفاح محلة 105 / السعدون محلة 102 / الحرية 428 /الطالبية محلة 321/ السيدية / بسماية العمارات /

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 82932 توفي منهم 1441 للاسف فيما اكتسب الشفاء 76904 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4587”

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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