الصحة تقترح تشديد اجراءات اللجنة العليا لمواجهة كورونا

2021/02/28 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اقترحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، تشديد اجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والتاكيد على منع التجمعات ومعاقبة الجهات التي تنظم احتفالات وغلقها وحسب القانون.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، رئيس لجنة الامر الديواني 217 لعام 2020، ترأس اجتماع اللجنة وبحضور […]

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